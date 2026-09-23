हमीरपुर: हथौड़ी लेकर आया चोर, पहले खिड़की से झांका फिर तोड़ा ताला, नकदी और सोने के गहने चोरी; देखें वीडियो

पहले खिड़की से झांका, फिर तोड़ा ताला

जानकारी के अनुसार, जमुना देवी अपने बेटे के साथ दियोटसिद्ध गई थीं। घर में किसी के मौजूद नहीं होने का फायदा उठाकर आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आरोपी हथौड़ी लेकर घर के पास पहुंचता है। वह पहले खिड़की से कमरे के अंदर झांककर स्थिति का जायजा लेता है। इसके बाद हथौड़ी की मदद से मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है।



40 हजार रुपये नकद और सोने के गहने चोरी

घर के अंदर घुसने के बाद आरोपी ने करीब 40 हजार रुपये की नकदी, एक सोने का मंगलसूत्र और एक अन्य सोने का गहना चोरी कर लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर के अंदर से दुपट्टा लेकर अपना चेहरा ढक लिया और मौके से फरार हो गया।



घर लौटे तो टूटा मिला ताला

घर लौटने पर परिवार के सदस्यों ने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखा। घर के अंदर जाकर सामान की जांच की तो नकदी और सोने के गहने गायब मिले। इसके बाद परिवार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।



सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश

पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कब्जे में ले ली है। फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान और तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही घर से चोरी हुए अन्य सामान का भी आकलन किया जा रहा है।



पुलिस ने जल्द आरोपी पकड़ने की कही बात

हमीरपुर के एसपी बलवीर सिंह ने कहा कि चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द ढूंढ लिया जाएगा।