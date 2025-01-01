Hamirpur (Himachal) News: सलासी के रोटरी भवन में शुरू होगा आई विजन सेंटर

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टीम में रोटरी आई फाउंडेशन के निदेशक डॉ. सुधीर मल्होत्रा, अध्यक्ष केजी बुटेल, वित्त सचिव कपिल सूद और महाप्रबंधक राघव शर्मा शामिल रहे। टीम ने भवन का निरीक्षण कर सेंटर के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और तकनीकी सुविधाओं को लेकर सुझाव दिए।इस दौरान मरीजों की जांच और उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। रोटरी क्लब के अनुसार सेंटर शुरू होने के बाद हमीरपुर शहर के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आंखों की जांच और उपचार की सुविधा नजदीक ही मिल सकेगी।इससे विशेषकर उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें आंखों की जांच के लिए दूर स्थित अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। रोटरी क्लब हमीरपुर के प्रधान रो. प्रदीप कुमार व सचिव रो. अमरजीत अत्री ने कहा कि आई विजन सेंटर शुरू करना क्लब की प्राथमिकताओं में शामिल है।इस मौके पर रोटरी क्लब हमीरपुर के सचिव रोटेरियन अमरजीत अत्री, रोटेरियन राजीव शर्मा, रोटेरियन रवि शर्मा, कर्नल एमएम शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।