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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Accusations of assault and threats following a request for parking fees

Hamirpur (Himachal) News: पार्किंग शुल्क मांगने पर मारपीट और धमकी देने का आरोप

Mon, 02 Nov 2026 01:31 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 02 Nov 2026 01:31 AM IST
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हमीरपुर। थाना सदर हमीरपुर में एक पार्किंग अटेंडेंट ने शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया कि पार्किंग शुल्क मांगने पर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और मोबाइल फोन छीन लिया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता शिव कुमार (29) निवासी गांव सकोह तहसील आलपुर जिला कांगड़ा ने बताया कि वह पार्किंग अटेंडेंट के रूप में कार्यरत है। 31 अक्तूबर शाम को उन्होंने एक गाड़ी के चालक से निर्धारित पार्किंग शुल्क मांगा था। अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद जब शिव कुमार अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर लौट रहा था, तभी उसके साथ मारपीट हुई। वेरका कंपनी के बूथ के पास चार युवकों ने उनका रास्ता रोका, धक्का-मुक्की की और मोबाइल फोन छीन लिया। शिव कुमार ने बताया कि उसकी उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज भी की गई। एसपी हमीरपुर बलवीर ठाकुर ने कहा कि मामले में जांच जारी है। संवाद
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