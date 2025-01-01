Hamirpur (Himachal) News: यात्रियों को आज भी मिलेगी विशेष बसों की सुविधा

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12 नवंबर को हमीरपुर बस अड्डे से चंडीगढ़ के लिए सुबह 5:15, 8:15 और 8:45 बजे विशेष बसें चलेंगी। वहीं, शाम 7:30 बजे भी हमीरपुर से चंडीगढ़ के लिए बस सेवा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा अवाहदेवी से सुबह 6:15 बजे, नादौन से सुबह 5 बजे और सुजानपुर से सुबह 7:30 बजे चंडीगढ़ के लिए विशेष बस सेवा प्रस्तावित की गई है।गौरतलब है कि 10 नवंबर को हमीरपुर बस अड्डे से चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए दस विशेष बसें चलाई गई थीं। वहीं, 11 नवंबर को भी चंडीगढ़, शिमला सहित अन्य रूटों पर दस विशेष बसों का संचालन किया गया।एचआरटीसी मंडल हमीरपुर के मंडलीय प्रबंधक राज कुमार पाठक ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष बसें चलाई जा रही हैं। यात्रियों को बसों की कमी नहीं खलने दी जाएगी।