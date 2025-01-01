Hamirpur (Himachal) News: अंडर-14 टेबल टेनिस टीम के लिए 50 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल

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छात्र वर्ग में सासन स्कूल की टीम विजेता और हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकासनगर की टीम उपविजेता रही। वहीं, छात्रा वर्ग में धनेटा स्कूल की टीम विजेता और बीड़ बगहेड़ा स्कूल की टीम उपविजेता रही।चयनित छात्रा टीम 26 से 28 अक्तूबर तक हाटगढ़ मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमीरपुर का प्रतिनिधित्व करेगी। वहीं, छात्र वर्ग की टीम राजगढ़ सिरमौर में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेगी।जिला सहायक प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। संवाद