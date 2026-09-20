Hamirpur (Himachal) News: ओवरटेक करते बाइक टिपर से टकराई, 23 वर्षीय युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 20 Sep 2026 01:46 AM IST
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हमीरपुर। सदर थाना के तहत झनियारी में सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सासन निवासी विक्की के रूप में हुई है। हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ।
जानकारी के अनुसार विक्की बाइक पर सवार होकर जा रहा था। ओवरटेक करते समय वह अचानक टिपर की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। एंबुलेंस से उसे राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
विक्की झनियारी में अपने बड़े भाई सुनील के साथ मोबाइल की दुकान चलाता था। उसके पिता विजय कुमार दिहाड़ी-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। विक्की की एक बड़ी बहन भी है, जिसकी शादी हो चुकी है। छोटे बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा है।
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पुलिस ने टिपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एसपी बलवीर सिंह ने हादसे की पुष्टि की है।
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जानकारी के अनुसार विक्की बाइक पर सवार होकर जा रहा था। ओवरटेक करते समय वह अचानक टिपर की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। एंबुलेंस से उसे राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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विक्की झनियारी में अपने बड़े भाई सुनील के साथ मोबाइल की दुकान चलाता था। उसके पिता विजय कुमार दिहाड़ी-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। विक्की की एक बड़ी बहन भी है, जिसकी शादी हो चुकी है। छोटे बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा है।
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पुलिस ने टिपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एसपी बलवीर सिंह ने हादसे की पुष्टि की है।