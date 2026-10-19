धोखाधड़ी: पैसे दोगुने करने का लालच देकर 25.65 लाख रुपये ठगे, पुलिस ने किया मामला दर्ज

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में पैसे दोगुने करने का लालच देकर 25.65 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता बलविंदर सिंह निवासी बिल्लांवाली लबाना की शिकायत पर बद्दी पुलिस ने भरपूर सिंह, मलकीयत सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में बलविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने पैसे दोगुने करने का लालच देकर उससे 25.65 लाख रुपये ठग लिए।

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शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस तरह उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि कथित लेनदेन किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें अन्य लोगों की क्या भूमिका रही। पुलिस संबंधित दस्तावेजों और लेनदेन से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर सकती है। विज्ञापन



उधर, पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए लोगों से अपील की है कि पैसे दोगुने करने या कम समय में अधिक मुनाफा देने के दावों के झांसे में आने से बचें। किसी भी व्यक्ति या संस्था को बड़ी रकम देने से पहले उसकी विश्वसनीयता और संबंधित दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस तरह उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि कथित लेनदेन किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें अन्य लोगों की क्या भूमिका रही। पुलिस संबंधित दस्तावेजों और लेनदेन से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर सकती है।उधर, पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए लोगों से अपील की है कि पैसे दोगुने करने या कम समय में अधिक मुनाफा देने के दावों के झांसे में आने से बचें। किसी भी व्यक्ति या संस्था को बड़ी रकम देने से पहले उसकी विश्वसनीयता और संबंधित दस्तावेजों की जांच अवश्य करें।

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