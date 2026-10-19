हिमाचल: उड़नपरी सीमा ने मंडी के एथलीट अमन से की सगाई, ओलंपिक के बाद लेंगी सात फेरे

एशियाई खेलों में 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता

चंबा की बेटी सीमा ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। एशियाई खेलों में 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर सीमा ने हिमाचल प्रदेश सहित देश का नाम रोशन किया था। उनकी इस उपलब्धि से प्रदेश के खेल जगत में उन्हें खास पहचान मिली। अब सीमा खेल कॅरिअर के साथ जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही हैं।