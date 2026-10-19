सड़क हादसा: उदयपुर-तिंदी सड़क से चिनाब नदी किनारे गिरी कार, तीन की मौत, चार घायल

हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के उदयपुर-तिंदी मार्ग पर एक कार चिनाब नदी किनारे जा गिरी। हादसे में तीन लोगों की मौके पर पर मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना दोपहर बाद करीब 3:45 बजे पेश आई। जब कार मोड़ा-वीर मंदिर के पास कार अनियंत्रित होकर चिनाब नदी के किनारे जा पहुंची। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसे के समय कार में सात लोग सवार थे। सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए तिंदी गए थे। बताया जा रहा है कि सलग्रां से बरात तिंदी गई थी और वापसी के दौरान जब वे सलग्रां की तरफ जा रहे थे तो मोड़ा-वीर मंदिर के पास यह हादसा पेश आया। घटना की जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को दी और पुलिस टीम सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। उसके बाद मृतकों के शवों को भी खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। दो गंभीर घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के लिए रेफर कर दिया है, जबकि डॉ. गौरव शर्मा ने बताया कि दो की भी हालत गंभीर बनी हुई है।

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