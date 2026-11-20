रामायण बॉक्स ऑफिस: 15वें दिन फूंक डाला रॉकी भाई की 'केजीएफ 2' का रिकॉर्ड, 1600 करोड़ क्लब से सिर्फ इतनी दूर
- Ramayana Collection: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'रामायण' की आंधी में कई फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं।
- गुरुवार को 15वें दिन इस फिल्म ने 'केजीएफ चैप्टर 2' का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे छोड़ दिया।
- वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में यह 1600 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। जानिए टोटल कमाई कितनी हुई है?
विस्तार
फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। यह 05 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में सजी थी। देश और विदेश दोनों जगह यह छप्परफाड़ कमाई करते हुए रिकॉर्ड बना रही है। यश की अदाकारी वाली इस फिल्म ने कई चर्चित ब्लॉकबस्टर फिल्मों को धूल चटाने के बाद 'केजीएफ 2' को भी पटखनी दे डाली है। जानिए बॉक्स ऑफिस पर यह कहां जा पहुंची है?
15वें दिन कितना किया कलेक्शन?
फिल्म 'रामायण' के कलेक्शन में अब गिरावट देखी जा रही है। बावजूद इसके यह दोहरी संख्या में न सिर्फ कलेक्शन कर रही है, बल्कि कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। कल गुरुवार को 15वें दिन इस फिल्म ने 19.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इससे एक दिन पहले बुधवार को इसकी कमाई 23.20 करोड़ रुपये रही थी। फिल्म 'रामायण' का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 863.80 करोड़ रुपये हो चुका है।
भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली चौथी फिल्म
- भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की सूची में 'रामायण' चौथे पायदान पर आ पहुंची है। कमाई का सिलसिला जारी है।
- अगर, इस फिल्म को दर्शकों से इसी तरह प्यार मिलता रहा तो संभव है कि यह शीर्ष तीन फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है।
- कल 15वें दिन इस फिल्म ने 'केजीएफ 2' का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 859.70 करोड़ रुपये है।
- 'रामायण' से आगे अब सिर्फ 'पुष्पा 2' (1,234 करोड़), 'धुरंधर 2' (1,149 करोड़) और 'बाहुबली 2' (1,030 करोड़) हैं।
वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में कहा?
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में भी कमाल ही कर रही है। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 15 दिनों में इसने दुनियाभर में 1,547.15 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर डाला है। वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में यह पांचवें स्थान पर है।
वीकएंड में 'पुष्पा 2' पर करेगी वार?
दुनियाभर में 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने के बाद अब 'रामायण' की नजर 'पुष्पा 2' के 1,742 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर है। अगर रणबीर कपूर की यह फिल्म इस आंकड़े को पार कर लेती है, तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। फिलहाल इस लिस्ट में 'दंगल', 'धुरंधर 2', 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' इससे आगे हैं। इसका अगला शिकार पुष्पा 2 है, जिसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,742.10 करोड़ रुपये है।
- फिल्म 'रामायण पार्ट 1' को करीब दो हजार करोड़ रुपये के बजट से बनाया गया है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साई पल्लवी माता सीता के रोल में हैं।
- यश ने रावण का रोल किया है। देखना दिलचस्प होगा कि वीकएंड में इस फिल्म की कमाई में कितना इजाफा होता है और क्या नए रिकॉर्ड बनते हैं!