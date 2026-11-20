वीकएंड में 'पुष्पा 2' पर करेगी वार?

दुनियाभर में 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने के बाद अब 'रामायण' की नजर 'पुष्पा 2' के 1,742 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर है। अगर रणबीर कपूर की यह फिल्म इस आंकड़े को पार कर लेती है, तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। फिलहाल इस लिस्ट में 'दंगल', 'धुरंधर 2', 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' इससे आगे हैं। इसका अगला शिकार पुष्पा 2 है, जिसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,742.10 करोड़ रुपये है।

फिल्म 'रामायण पार्ट 1' को करीब दो हजार करोड़ रुपये के बजट से बनाया गया है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साई पल्लवी माता सीता के रोल में हैं।

यश ने रावण का रोल किया है। देखना दिलचस्प होगा कि वीकएंड में इस फिल्म की कमाई में कितना इजाफा होता है और क्या नए रिकॉर्ड बनते हैं!