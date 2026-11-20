द बोनस मार्केट अपडेट: भारतीय शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के, जानिए किस स्तर पर सूचकांक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 20 Nov 2026 09:37 AM IST
सार
- सेंसेक्स 269.83 अंक की गिरावट के साथ 82,751.92 के स्तर पर आ गया। यह 0.32 फीसदी की कमी दर्शाता है। इसी तरह निफ्टी भी 82.40 अंक गिरकर 25,431.90 पर पहुंच गया।
- निफ्टी में भी 0.32 फीसदी की गिरावट देखी गई। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
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विस्तार
शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। सुबह 09:29 बजे प्रमुख सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 269.83 अंक की गिरावट के साथ 82,751.92 के स्तर पर आ गया। यह 0.32 फीसदी की कमी दर्शाता है। इसी तरह निफ्टी भी 82.40 अंक गिरकर 25,431.90 पर पहुंच गया। निफ्टी में भी 0.32 फीसदी की गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत होकर 93.15 पर पहुंच गया।
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