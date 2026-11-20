शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। सुबह 09:29 बजे प्रमुख सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 269.83 अंक की गिरावट के साथ 82,751.92 के स्तर पर आ गया। यह 0.32 फीसदी की कमी दर्शाता है। इसी तरह निफ्टी भी 82.40 अंक गिरकर 25,431.90 पर पहुंच गया। निफ्टी में भी 0.32 फीसदी की गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत होकर 93.15 पर पहुंच गया।

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