कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका, चीन और रूस के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ही मेज पर बैठे होते।

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If Congress were in power, India's Prime Minister would be sitting at this table. A compromised PM can never sit at this table. https://t.co/EpGZVnJPYq विज्ञापन विज्ञापन — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2026

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की एक साथ हुई त्रिपक्षीय बैठक की तस्वीर साझा की। इसके साथ उन्होंने लिखा, अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री इस मेज पर बैठे होते। समझौता करने वाला प्रधानमंत्री इस मेज पर कभी नहीं बैठ सकता।राहुल गांधी की यह टिप्पणी गुरुवार को चीन, रूस और अमेरिका के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक के बाद आई। इस बैठक में तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की दिशा में प्रयास करने, तेल की आपूर्ति बढ़ाने और परमाणु जोखिमों को कम करने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई।यह बैठक चीन के तकनीकी केंद्र शेनझेन में हुई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। तीनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद जारी घोषणा में वैश्विक मुद्दों पर आपसी संवाद और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।