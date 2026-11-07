दिवाली के लिए सुविधा: आज दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से 132 स्पेशल बसें चलाने की योजना

दिवाली पर इस समय से एचआरटीसी की सभी स्थानीय बस सेवाएं बंद रहेंगी

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दिवाली के दिन 8 नवंबर को शाम पांच बजे से 9 नवंबर सुबह आठ बजे तक एचआरटीसी की सभी स्थानीय बस सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान प्रदेश के भीतर लोकल रूटों पर बसों का संचालन नहीं होगा। हालांकि, यात्रियों की सुविधा और मांग को देखते हुए 8 नवंबर को शाम पांच बजे से लंबी दूरी के महत्वपूर्ण रूटों पर विशेष बस सेवाएं चलाई जाएंगी। निगम की ओर से दिल्ली से शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी और चंबा सहित प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए बसें संचालित की जाएंगी। इन बसों के माध्यम से दिवाली पर लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को घर पहुंचने में सुविधा मिलेगी। एचआरटीसी ने यात्रियों की आवाजाही और त्योहार के दौरान अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए बसों का यह शेड्यूल तैयार किया है।