फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Yuva Morcha rallies in Tisa to galvanize the organization.

Chamba News: तीसा में युवा मोर्चा ने भरी संगठन को धार देने की हुंकार

Wed, 30 Sep 2026 10:14 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 30 Sep 2026 10:14 PM IST
विज्ञापन
Yuva Morcha rallies in Tisa to galvanize the organization.
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सन्नी शुक्ला का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर मंथन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
चुराह (चंबा)। तीसा में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की बैठक हुई। इसमें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सन्नी शुक्ला विशेष रूप से शामिल हुए। चुराह पहुंचने पर युवा मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष मिलाप, भंजराडू मंडल अध्यक्ष देवराज और बैरा मंडल अध्यक्ष जेपी समेत दोनों मंडलों के महामंत्री, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। डॉ. सन्नी शुक्ला ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा कार्यकर्ता संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श हुआ। कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने का संकल्प लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed