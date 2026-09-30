Chamba News: खो-खो में पांगी का दबदबा, एथलेटिक्स में भी जीत

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संवाद न्यूज एजेंसीपांगी (चंबा)। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पांगी में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में चंबा के दो, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के एक-एक एकलव्य विद्यालयों के करीब 160 विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में प्रतिभा और खेल भावना का प्रदर्शन किया।खो-खो के अंडर-19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में एकलव्य विद्यालय पांगी की टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। वॉलीबाल में एकलव्य विद्यालय भरमौर की टीम विजेता रही, जबकि किन्नौर के निचार विद्यालय की टीम उपविजेता रही। कबड्डी के बालक वर्ग में भी भरमौर की टीम ने बाजी मारी और निचार विद्यालय उपविजेता रहा। एथलेटिक्स में भी पांगी के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की।समापन समारोह में आरसी पांगी अमनदीप सिंह मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य देस राज ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।