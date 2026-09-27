Chamba News: चुरहाड़ी के अखाड़े में चला दांव का जोर, अब्बास-रफी ने मारी बाजी

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कुश्ती के रोमांच पर तालियों से गूंजता रहा मैदान, डॉ. विपिन ठाकुर ने अखाड़े को दिए 31 हजार रुपयेसंवाद न्यूज एजेंसीडलहौजी (चंबा)। चुरहाड़ी की छिंज में इस बार अखाड़े ने सिर्फ कुश्ती नहीं, बल्कि दमखम और दांव-पेच की पूरी कहानी सुनाई। हिमाचल के साथ दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से पहुंचे पहलवानों ने मुकाबलों में जोर आजमाया।अखाड़े में जैसे-जैसे मुकाबले आगे बढ़े, दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता गया। बड़ी माली में अब्बास मलेरकोटला ने बाजी मार ली, जबकि छोटी माली रफी चंबा के नाम रही।सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विपिन ठाकुर ने मुख्यातिथि के रूप में मेले में शिरकत की। मेला समिति अध्यक्ष विनोद ठाकुर, उपाध्यक्ष प्रवीण ठाकुर, सचिव राकेश ठाकुर और सलाहकार रवि ठाकुर सहित सदस्यों ने उनका स्वागत किया। डॉ. ठाकुर ने अखाड़े में पहलवानों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया।उन्होंने चुरहाड़ी में कुश्ती अखाड़ा चला रहे अजय ठाकुर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गांवों में पारंपरिक कुश्ती को जीवित रखने और युवाओं को खेलों से जोड़ने में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मेला समिति को 31 हजार रुपये की सहयोग राशि भी दी।डॉ. ठाकुर ने कहा कि छिंज जैसे आयोजन ग्रामीण खेल संस्कृति और लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम हैं। इससे ग्रामीणों में आपसी भाईचारा भी मजबूत होता है। मेले में ग्राम पंचायत बाथरी के प्रधान ओम प्रकाश, उपप्रधान विनोद ठाकुर, मलूड़ा पंचायत के उपप्रधान पंकज बेरी, पूर्व प्रधान प्रकाश टंडन, पूर्व उपप्रधान अनिल चौबियाल और विद्युत विभाग के एसडीओ मनोज समेत अन्य मौजूद रहे।