Chamba News: महिलाओं को सरकारी बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

महिलाओं को सरकारी बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। भैया दूज के अवसर पर बुधवार को हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में निशुल्क सफर की सुविधा मिलेगी। महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रदेश की सीमा के भीतर निगम की साधारण बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। हालांकि, डीलक्स और लग्जरी बसों में यह सुविधा लागू नहीं होगी। प्रदेश से बाहर जाने वाली बसों में भी निर्धारित किराया चुकाना होगा।एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि भैया दूज पर महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के भीतर सफर करने वाली महिलाओं से साधारण बसों में कोई किराया नहीं लिया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री की ओर से भैया दूज पर भाइयों को भी अवकाश देने की घोषणा का लोगों ने स्वागत किया है। महिलाओं विमला देवी, कंचन देवी, कौशल्या देवी, पिंकी देवी, मीनाक्षी और पल्लवी ने सरकार के फैसले को महिलाओं के लिए राहत देने वाला बताया। वहीं, कर्मचारी वर्ग से सुनील जरयाल, विजय शर्मा, प्रदीप कुमार और दिनेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने रक्षा बंधन और करवाचौथ के बाद अब भैया दूज पर पुरुष कर्मचारियों को भी अवकाश देकर सराहनीय पहल की है। इससे भाई-बहनों को त्योहार परिवार के साथ मनाने का अवसर मिलेगा।