Chamba News: सुल्तान और तनोहला में होगा खिताबी मुकाबला

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18 नवंबर को चौगान नंबर एक में होगा फाइनल

संवाद न्यूज एजेंसी

चंबा। चंबा विंटर क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 18 नवंबर को सुल्तान और तनोहला इलेवन टीम के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला चौगान नंबर एक में होगा। प्रतियोगिता के आयोजक मेजर एससी नैय्यर ने बताया कि फाइनल की विजेता टीम को 40 हजार रुपये और उपविजेता टीम को 30 हजार रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा दोनों टीमों को ट्रॉफी और स्मृति चिह्न भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फाइनल मुकाबला दोपहर करीब डेढ़ बजे शुरू होगा। इसके बाद शाम को वेटरन टीम और राजकुमार बृजेंद्र क्रिकेट टीम के बीच मैत्री मुकाबला खेला जाएगा। उन्होंने खेल प्रेमियों से प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की।

विजेता टीम को दिया जाएगा 40 रुपये का इनाम