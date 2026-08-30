Chamba News: हरिराय मंदिर में महिलाओं ने किया भजन-कीर्तन

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मंदिर परिसर में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालु भी भक्ति में लीन नजर आए। महिलाओं ने भगवान के जयकारे लगाए और धार्मिक गीतों पर तालियां बजाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। भजन-कीर्तन के समापन पर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। संवाद

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चंबा। शहर के साथ लगते हरिराय मंदिर में रविवार को महिलाओं ने भजन-कीर्तन किया। काफी संख्या में महिलाओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर भगवान की आराधना की और भजनों के माध्यम से वातावरण को भक्तिमय बना दिया।