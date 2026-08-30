Chamba News: हरिराय मंदिर में महिलाओं ने किया भजन-कीर्तन
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 30 Aug 2026 10:20 PM IST
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चंबा। शहर के साथ लगते हरिराय मंदिर में रविवार को महिलाओं ने भजन-कीर्तन किया। काफी संख्या में महिलाओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर भगवान की आराधना की और भजनों के माध्यम से वातावरण को भक्तिमय बना दिया।
मंदिर परिसर में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालु भी भक्ति में लीन नजर आए। महिलाओं ने भगवान के जयकारे लगाए और धार्मिक गीतों पर तालियां बजाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। भजन-कीर्तन के समापन पर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। संवाद
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मंदिर परिसर में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालु भी भक्ति में लीन नजर आए। महिलाओं ने भगवान के जयकारे लगाए और धार्मिक गीतों पर तालियां बजाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। भजन-कीर्तन के समापन पर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। संवाद
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