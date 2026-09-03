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Chamba News: महिला ने खाई गेहूं में डालने की दवा, प्राथमिकी दर्ज

Fri, 04 Sep 2026 04:49 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 04:49 AM IST
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Woman consumes wheat-preservation pesticide; FIR registered.
चंबा। पति की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने गेंहू में डालने वाली जहरीला दवाई खा ली। इससे महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने महिला की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर पहुंचाया। यहां पर चिकित्सीय टीम ने महिला को प्राथमिक उपचार दिया। अब महिला की हालत में सुधार बताया जा रहा है।
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वीरवार दोपहर के समय पुलिस चौकी हटली को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शाहपुर से जहर खाने के संबंध में सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां 28 वर्षीय महिला उपचाराधीन मिली। पुलिस को महिला ने चिकित्सक की मौजूदगी में बयान दिया कि उसकी शादी करीब सात-आठ वर्ष पहले पवन कुमार से हुई थी। आरोप है कि उसका पति पिछले काफी समय से उसे परेशान करता आ रहा था। इससे तंग आकर उसने गेहूं में डालने वाली दवाई का सेवन कर लिया। महिला का उपचार सीएचसी शाहपुर में चल रहा है। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि महिला के पति थाने बुलाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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