Chamba News: कंगेला में दो दिन से पानी बंद, एक- दो किलोमीटर दूर से ढो रहे ग्रामीण

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घरेलू कामकाज प्रभावित, जल शक्ति विभाग ने जल्द आपूर्ति बहाल करने का दिया आश्वासनसंवाद न्यूज एजेंसीचुराह (चंबा)। उपमंडल की ग्राम पंचायत बघेईगढ़ के कंगेला गांव में पिछले दो दिन से पेयजल आपूर्ति ठप है।घरों के नलों में पानी नहीं आने से ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए एक से दो किलोमीटर दूर स्थित प्राकृतिक जलस्रोतों से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत करवाकर जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।ग्रामीण राकेश कुमार, दलीप कुमार, प्रकाश चंद, संजीव कुमार, योगराज और सुरेंद्र कुमार ने बताया कि गांव को पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन लंबे समय से खराब हालत में है। जगह-जगह टूटे होने के कारण पानी घरों तक नहीं पहुंच पाता। उनका कहना है कि पाइपलाइन में खराबी आने पर समय पर मरम्मत नहीं होने से समस्या बार-बार पैदा हो रही है। अब दो दिन से आपूर्ति बंद होने के कारण ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।ग्रामीणों के अनुसार पानी जुटाने में काफी समय लग रहा है, जिससे घरेलू कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से उन परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिन्हें पीने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए दूर से पानी लाना पड़ता है।ग्रामीणों ने संबंधित फिटर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कर्मचारी नियमित रूप से ड्यूटी पर नहीं आता, जिससे पाइपलाइन में खराबी आने पर समय रहते मरम्मत नहीं हो पाती। उन्होंने विभाग से कर्मचारी की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और पाइपलाइन की स्थायी मरम्मत करवाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने।उधर, जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता केवल शर्मा ने बताया कि मामला उनके ध्यान में लाया गया है। पेयजल आपूर्ति जल्द बहाल करवाने के लिए कनिष्ठ अभियंता को निर्देश जारी किए जाएंगे।