Chamba News: चंबा में दशहरा पर संघ ने निकाली रैली

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। विजयादशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चंबा के ऐतिहासिक चौगान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संघ के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद स्वयंसेवकों ने रैली निकालकर सहभागिता दर्ज करवाई।कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्नल भाग सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि सेवक राम ने मुख्य वक्ता के रूप में विचार रखे। इस अवसर पर जिला कार्यवाह सुनील, चंबा नगर कार्यवाह सहित संघ के अन्य पदाधिकारी और स्वयंसेवक उपस्थित रहे।वक्ताओं ने बताया कि डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर, 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। संघ का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, अनुशासन और समाज सेवा की भावना से स्वयंसेवकों को संगठित करना रहा है। शाखाओं के माध्यम से शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक गतिविधियों और सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है।वर्ष 2025 में संघ ने स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। इसी क्रम में 2025-26 को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। चंबा में आयोजित कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने संगठन के उद्देश्यों और सामाजिक दायित्वों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।