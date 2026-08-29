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Chamba News: 40 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चंबा पहुंचे तुलसी राम

Sat, 29 Aug 2026 10:43 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 29 Aug 2026 10:43 PM IST
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Tulsi Ram reached Chamba after a 40,000-kilometer journey on foot.
तुलसी राम।संवाद40 हजार किलोमिटर पैदल यात्रा वाली खबर के साथ
मुंबई से निकले 42 वर्षीय यात्री का अगला पड़ाव है मणिमहेश
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श्रीलंका की अशोक वाटिका में यात्रा पूरी करने का रखा लक्ष्य
मोहम्मद अयूब
चंबा। मुंबई से धार्मिक स्थलों की पैदल यात्रा पर निकले 42 वर्षीय तुलसी राम करीब 40 हजार किलोमीटर का सफर तय कर शनिवार को चंबा पहुंचे। वह इन दिनों भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध तीर्थ मणिमहेश की यात्रा पर हैं।
तुलसी राम ने बताया कि उन्होंने जनवरी 2024 में 14 वर्ष की धार्मिक यात्रा शुरू की थी और अब तक करीब दो वर्ष आठ माह की यात्रा पूरी कर चुके हैं।
तुलसी राम देशभर के विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह पहली बार मणिमहेश जा रहे हैं। लंबे समय से मणिमहेश में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा थी जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा का रुख चंबा की ओर किया।
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उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा श्रीलंका स्थित माता सीता की अशोक वाटिका पहुंचने के बाद पूरी होगी। यात्रा के दौरान वह लोगों को प्रकृति संरक्षण और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक कर रहे हैं।
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तुलसी राम ने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने, जंगलों को बचाने और बेजुबान पशु-पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के बिना मानव जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन के गंभीर परिणाम भविष्य में सामने आ सकते हैं।
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