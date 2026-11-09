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Chamba News: पेंशनरों का शक्ति प्रदर्शन 12 को, चंबा में निकालेंगे विरोध रैली

Mon, 09 Nov 2026 10:53 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 09 Nov 2026 10:53 PM IST
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Pensioners to stage a show of strength on the 12th; will hold a protest rally in Chamba
महंगाई भत्ते का एरियर और चार किस्तें लंबित होने से नाराजगी, डीसी कार्यालय के बाहर करेंगे धरना-प्रदर्शन
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की जिला इकाई ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। समिति 12 नवंबर को जिला मुख्यालय में विरोध रैली निकालकर जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन करेगी।
इसमें जिले के विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों और शहरी निकायों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भाग लेने का आह्वान किया गया है।
समिति के जिला संयोजक एवं अध्यक्ष डॉ. डीके सोनी ने बताया कि बार-बार आग्रह के बावजूद पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों का भुगतान नहीं हो रहा है। वर्ष 2023 से महंगाई भत्ते का एरियर लंबित है। इसके अलावा महंगाई भत्ते की 10 प्रतिशत की चार किस्तें भी जारी नहीं हुई हैं। इससे पेंशनरों में रोष है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला स्तर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।
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उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को सुबह 11 बजे पेंशनर इरावती गेट के पास एकत्रित होंगे। यहां से बाजार के मुख्य चौक तक विरोध रैली निकाली जाएगी। इसके बाद रैली जिलाधीश कार्यालय पहुंचेगी, जहां धरना-प्रदर्शन होगा। आंदोलन के अगले चरण में 13 से 17 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक जिलाधीश कार्यालय के समीप शांतिपूर्ण क्रमिक धरना दिया जाएगा।
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समिति ने पेंशनर मातृशक्ति सहित सभी पेंशनरों से आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। पदाधिकारियों का कहना है कि एकजुट होकर ही लंबित मांगों को मजबूती से उठाया जा सकता है।
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