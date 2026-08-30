Chamba News: खड़ामुख में ट्रक का एक्सल टूटा, हाईवे पर थमी रफ्तार

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बीच सड़क में ट्रक खड़ा होने से श्रद्धालुओं और अन्य वाहन चालकों को हुई परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीभरमौर (चंबा)। पठानकोट-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ामुख के समीप ट्रक का एक्सल खराब होने से कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। ट्रक के बीच सड़क पर खड़े होने से दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई।मणिमहेश यात्रा के चलते मार्ग पर श्रद्धालुओं और वाहनों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए स्थिति गंभीर होने से पहले एनएचएआई ने मोर्चा संभाल लिया।सूचना मिलते ही एनएचएआई की टीम जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंची। टीम ने खराब ट्रक को जेसीबी की मदद से सड़क से हटाकर किनारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया और वाहनों की आवाजाही सामान्य हो गई।मणिमहेश यात्रा के चलते इन दिनों पठानकोट-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में सड़क पर थोड़ी देर का अवरोध भी लंबा जाम लगा सकता है। एनएचएआई की त्वरित कार्रवाई से श्रद्धालुओं और अन्य वाहन चालकों को लंबे समय तक परेशानी नहीं झेलनी पड़ी।साइट इंचार्ज साहिल ने बताया कि ट्रक का एक्सल खराब होने के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ था। जेसीबी की सहायता से ट्रक को हटाकर हाईवे को तुरंत बहाल कर दिया गया।