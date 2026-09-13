Chamba News: मणिमहेश यात्रा से एचआरटीसी का कारोबार चढ़ा, रोज दौड़ रहीं 8 बसें
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 13 Sep 2026 10:28 PM IST
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श्रद्धालुओं से खचाखच भरकर रवाना हो रहीं चंबा डिपो की बसें, बाहरी डिपो की सात बसें भी सेवा में
यात्रियों की मांग बढ़ते ही निगम बढ़ा रहा बसों की संख्या, यात्रा बनी अतिरिक्त आय का जरिया
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मणिमहेश यात्रा के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम के चंबा डिपो के कारोबार में भी तेजी आई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए डिपो से रोजाना करीब आठ बसें मणिमहेश यात्रा के लिए भेजी जा रही हैं। बसें श्रद्धालुओं से खचाखच भरकर रवाना हो रही हैं, जिससे निगम की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है।
यात्रा के दौरान चंबा डिपो के अलावा बाहरी डिपो की करीब सात बसें भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चंबा पहुंची हैं। इनमें सुंदरनगर, पठानकोट और पालमपुर डिपो की बसें शामिल हैं। इन बसों को यात्रा के दौरान यात्रियों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए लगाया गया है।
बस स्टैंड से प्रतिदिन सुबह करीब आठ बजे मणिमहेश के लिए बसें रवाना हो रही हैं। इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सफर कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर निगम की ओर से मांग के अनुसार अतिरिक्त बसें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे श्रद्धालुओं को परिवहन सुविधा मिलने के साथ निगम को भी अतिरिक्त आय हो रही है।
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यात्रा के दौरान बसों में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए निगम व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। जरूरत के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाने का भी प्रबंध किया जा रहा है।
एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने कहा कि मणिमहेश यात्रियों की मांग के अनुसार हर दिन बसें भेजी जा रही हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
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यात्रियों की मांग बढ़ते ही निगम बढ़ा रहा बसों की संख्या, यात्रा बनी अतिरिक्त आय का जरिया
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चंबा। मणिमहेश यात्रा के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम के चंबा डिपो के कारोबार में भी तेजी आई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए डिपो से रोजाना करीब आठ बसें मणिमहेश यात्रा के लिए भेजी जा रही हैं। बसें श्रद्धालुओं से खचाखच भरकर रवाना हो रही हैं, जिससे निगम की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है।
यात्रा के दौरान चंबा डिपो के अलावा बाहरी डिपो की करीब सात बसें भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चंबा पहुंची हैं। इनमें सुंदरनगर, पठानकोट और पालमपुर डिपो की बसें शामिल हैं। इन बसों को यात्रा के दौरान यात्रियों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए लगाया गया है।
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बस स्टैंड से प्रतिदिन सुबह करीब आठ बजे मणिमहेश के लिए बसें रवाना हो रही हैं। इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सफर कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर निगम की ओर से मांग के अनुसार अतिरिक्त बसें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे श्रद्धालुओं को परिवहन सुविधा मिलने के साथ निगम को भी अतिरिक्त आय हो रही है।
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यात्रा के दौरान बसों में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए निगम व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। जरूरत के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाने का भी प्रबंध किया जा रहा है।
एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने कहा कि मणिमहेश यात्रियों की मांग के अनुसार हर दिन बसें भेजी जा रही हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं।