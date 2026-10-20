Chamba News: दशहरे पर चंबा में जाम, प्रमुख चौकों पर रेंगते रहे वाहन

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इरावती, सपड़ी, जुलाहकड़ी और बालू में भी धीमी रही वाहनों की रफ्तारसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। दशहरा पर्व पर सोमवार शाम शहर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई। वाहनों का दबाव बढ़ने से प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों पर लंबी कतारें लग गईं। कई जगह वाहन कछुए की चाल से आगे बढ़ते रहे, जिससे चालकों और स्थानीय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।शाम करीब 4:49 बजे भरमौर चौक से मुख्य चौक की ओर वाहनों की कतारें लगनी शुरू हुईं। इसके बाद यातायात का दबाव लगातार बढ़ता गया। शाम साढ़े पांच बजे तक मुख्य चौक, इरावती चौक, सपड़ी चौक और भरमौर चौक के अलावा जुलाहकड़ी, सुल्तानपुर और बालू चौक में भी वाहन फंसे नजर आए।दशहरा पर्व की शोभायात्रा देखने के लिए जिला मुख्यालय के साथ आसपास के क्षेत्रों और दूरदराज के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कई लोग दोपहिया वाहनों से शहर आए। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई और प्रमुख मार्गों पर आवाजाही धीमी पड़ गई। शाम के समय विभिन्न चौकों पर वाहनों की कतारें लगने से लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा। बड़े आयोजन के दौरान बढ़े यातायात दबाव ने शहर की रफ्तार थाम दी।उधर, इस बारे में पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि सभी एएसपी समेत सभी डीएसपी समेत 40 से अधिक पुलिस जवान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए थे। दशहरा पर भीड़ बढ़ने से जाम लगने की नौबत आई।