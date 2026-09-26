Chamba News: खाद के लिए दौड़ते किसानों की अब थमेगी भागदौड़
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 26 Sep 2026 10:41 PM IST
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चंबा में भरा खाद का भंडार, एनपीके के 1600 बैग के साथ यूरिया भी भरपूर
पांच तरह की खाद उपलब्ध, किसानों को जरूरत के मुताबिक मिलेगा स्टॉक
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। खाद के लिए स्टोरों के चक्कर काट रहे किसानों की परेशानी अब कम होने की उम्मीद है। जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक पहुंच गया है। हिमफेड के सरकारी स्टोर में एनपीके 16:16:16 के करीब 1600 बैग के अलावा करीब 1500 बैग यूरिया उपलब्ध है।
इसके साथ 350 बैग एसएसपी, 300 बैग पोटाश और 200 बैग कैल्शियम नाइट्रेट भी स्टॉक में है। पर्याप्त भंडार पहुंचने से किसानों को फसल की जरूरत के अनुसार खाद मिल सकेगी।
हिमफेड के इंचार्ज गगन कुमार ने बताया कि सरकारी गोदाम में यूरिया समेत अन्य खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कुछ किसानों को खाद वितरित भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध करवाई जा रही है।
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एनपीके 16:16:16 का बैग 2250 रुपये, यूरिया 270 रुपये और एसएसपी 812 रुपये में उपलब्ध है। 50 किलोग्राम एमओपी यानी पोटाश का बैग 2000 रुपये में दिया जा रहा है। वहीं, 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की बोतल 225 रुपये में उपलब्ध है।
इससे पहले कई स्थानों पर खाद लेने के लिए किसानों को बिक्री केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। अब स्टॉक पहुंचने से उन्हें राहत मिली है। विभिन्न प्रकार की खाद उपलब्ध होने से किसान अपनी फसल की जरूरत के मुताबिक खरीदारी कर सकेंगे।
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पांच तरह की खाद उपलब्ध, किसानों को जरूरत के मुताबिक मिलेगा स्टॉक
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। खाद के लिए स्टोरों के चक्कर काट रहे किसानों की परेशानी अब कम होने की उम्मीद है। जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक पहुंच गया है। हिमफेड के सरकारी स्टोर में एनपीके 16:16:16 के करीब 1600 बैग के अलावा करीब 1500 बैग यूरिया उपलब्ध है।
इसके साथ 350 बैग एसएसपी, 300 बैग पोटाश और 200 बैग कैल्शियम नाइट्रेट भी स्टॉक में है। पर्याप्त भंडार पहुंचने से किसानों को फसल की जरूरत के अनुसार खाद मिल सकेगी।
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हिमफेड के इंचार्ज गगन कुमार ने बताया कि सरकारी गोदाम में यूरिया समेत अन्य खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कुछ किसानों को खाद वितरित भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध करवाई जा रही है।
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एनपीके 16:16:16 का बैग 2250 रुपये, यूरिया 270 रुपये और एसएसपी 812 रुपये में उपलब्ध है। 50 किलोग्राम एमओपी यानी पोटाश का बैग 2000 रुपये में दिया जा रहा है। वहीं, 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की बोतल 225 रुपये में उपलब्ध है।
इससे पहले कई स्थानों पर खाद लेने के लिए किसानों को बिक्री केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। अब स्टॉक पहुंचने से उन्हें राहत मिली है। विभिन्न प्रकार की खाद उपलब्ध होने से किसान अपनी फसल की जरूरत के मुताबिक खरीदारी कर सकेंगे।