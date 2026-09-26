Chamba News: चंडी माता मंदिर मंगला में रातभर गूंजे माता के जयकारे

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कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को देर रात तक भक्ति रस में डुबोए रखा। जागरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। भजनों के दौरान श्रद्धालु भक्तिरस में झूमते नजर आए। मंदिर परिसर में रातभर रौनक बनी रही। मंदिर सेवा समिति के सदस्यों सुधीर, रोहित, महिंद्र, भीम राज, विक्रम, सुरेंद्र, राजीव कुमार, नीरज कुमार और राकेश ने बताया कि जागरण को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। उन्होंने कहा कि मां भगवती के भजनों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। समिति सदस्यों ने जागरण के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से क्षेत्र में भक्ति और आपसी भाईचारे की भावना मजबूत होती है। संवाद

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मंगला (चंबा)। महामाई चंडी माता मंदिर मंगला में विशाल जागरण का आयोजन किया गया। जागरण के दौरान मंदिर परिसर मां भगवती के जयकारों और भजनों से गूंजता रहा। दीपी एंड पार्टी ने रातभर मां भगवती की महिमा का गुणगान किया।