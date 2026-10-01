Chamba News: मशीन ने 24 कैरेट के कड़े को बताया 22 कैरेट, आग पर तपाया तो निकला 23.80

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स्वर्णकार संघ ने पुलिस चौकी में दी शिकायत, शुक्रवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शनी स्थगित करने की मांग करेगा संघसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शहर में लगी निजी कंपनी की प्रदर्शनी में सोने की शुद्धता जांचने वाली मशीन को लेकर स्वर्णकारों और कंपनी संचालक के बीच विवाद खड़ा हो गया।एक स्वर्णकार की ओर से बेचे गए 24 कैरेट के कड़े की प्रदर्शनी में लगी मशीन से जांच की गई तो उसकी शुद्धता 22 कैरेट बताई गई। रिपोर्ट की जानकारी मिलते ही ग्राहक संबंधित स्वर्णकार की दुकान पर पहुंच गया और काफी देर तक हंगामा किया।विवाद बढ़ने पर कड़े की दोबारा जांच करवाई गई। आग पर तपाकर जांच करने पर इसकी शुद्धता 23.80 बताई गई। इसके बाद शहर के कई स्वर्णकार प्रदर्शनी स्थल पर पहुंचे और कंपनी संचालक के समक्ष मशीन से की जा रही जांच की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। स्वर्णकारों का कहना था कि मशीन की रिपोर्ट से उनके कारोबार और प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है।संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए स्वर्णकार संघ ने पुलिस चौकी चंबा में शिकायत सौंप दी। संघ ने शुक्रवार को उपायुक्त चंबा को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। इसमें प्रदर्शनी को स्थगित करने की मांग उठाई जाएगी।कंपनी बोली, जांच में गलती नहीं, इंजीनियर से जांच को तैयारप्रदर्शनी के प्रमुख आशीष कुमार ने कहा कि कंपनी की ओर से कोई गलत कार्य नहीं किया गया है। पूरे हिमाचल में इस तरह की प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। उन्होंने कहा कि विवाद के बजाय दोनों पक्ष शांतिपूर्वक बातचीत कर सकते थे। कंपनी अपनी और स्वर्णकारों की मशीन की इंजीनियर से जांच करवाने के लिए तैयार है।स्वर्णकार संघ ने मशीन में छेड़छाड़ का लगाया आरोपस्वर्णकार संघ जिला चंबा के अध्यक्ष संजीव कुमार शम्मी ने कहा, चंबा के भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है। मशीन में छेड़खानी की गई है। इससे जिले के स्वर्णकारों का कारोबार और विश्वास भी प्रभावित हो रहा है। मामले की निपक्ष जांच के लिए वे तैयार है।शिकायत मिली, दोनों पक्षों के बयान होंगे दर्जपुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि पुलिस चौकी में शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।