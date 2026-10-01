Chamba News: गायों की सेहत जांची, गोशाला में औषधीय पौधे भी रोपे

संवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत/नैनीखड्ड (चंबा)। तुन्नुहट्टी के हटली गांव स्थित गोशाला में बुधवार को गोधन की सेहत के साथ पर्यावरण संरक्षण की पहल भी देखने को मिली।आयुष ग्राम नैनीखड्ड की टीम ने गो संवर्धन गतिविधि के तहत गोशाला में स्वास्थ्य निरीक्षण और पौधरोपण अभियान चलाया। टीम ने गोशाला में मौजूद 113 गायों और 20 बछड़ों के स्वास्थ्य, चारे-पानी और साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। उपमंडल चिकित्साधिकारी डॉ. शरद त्रिवेदी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पशुओं को गुड़ और चारा खिलाया गया। संक्रमण से बचाव के लिए कर्मचारियों के सहयोग से गौशाला परिसर में धूपन भी किया गया। कर्मचारियों को पशुओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए आयुर्वेदिक वनौषधियों की जानकारी दी गई।अभियान के दौरान गोशाला परिसर में आंवला, कांचनार, गिलोय और निर्गुंडी के पौधे रोपे गए। टीम के अनुसार परिसर में आगे शतावरी, अश्वगंधा, मुलेठी और नीम समेत अन्य औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे। इससे गोशाला परिसर में हरियाली बढ़ाने के साथ औषधीय पौधों का संरक्षण भी किया जाएगा। टीम ने गोशाला में चारे-पानी की उपलब्धता और साफ-सफाई की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम में डॉ. राशि मिश्रा, रजनीश, कुमारी आशा, अजय कुमार, आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।