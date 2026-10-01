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Chamba News: वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों से रूबरू हुआ प्रशासन

Thu, 01 Oct 2026 10:46 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 01 Oct 2026 10:46 PM IST
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Administration gains insight into the experiences of senior citizens.
चंबा बचत भवन में वरिष्ठ नागरिक दिवस को लेकर कार्यक्रम के दौरान मौजूद पेंशनर।संवाद
अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर बचत भवन में सम्मान समारोह, अधिकारियों के समक्ष रखीं समस्याएं और जरूरतें
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिकारों, कानूनी संरक्षण की दी जानकारी, कल्याण विभाग ने योजनाओं से कराया अवगत

संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर जिला कल्याण विभाग की ओर से बचत भवन चंबा में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने के साथ उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर संवाद किया गया।
सहायक उपायुक्त मनमोहन सिंह ने बतौर मुख्यातिथि कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता के साथ समझना जरूरी है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अनुराग ने वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण की जानकारी दी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों और उपलब्ध सहायता के बारे में बताया।
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चंबा वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विषयों पर विचार रखे। जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर ने विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ युवा पीढ़ी को मिलना चाहिए।

कार्यक्रम में भारत सरकार की युवा गतिविधियों से जुड़े दल ने भी सहयोग किया। वरिष्ठ नागरिकों से संवाद कर उनके सुझाव और अनुभव सुने गए। आयोजन का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने के साथ उन्हें अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा।
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