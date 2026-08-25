फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Teachers will now come to Saluni College in a dress code.

Chamba News: अब ड्रेस कोड में सलूणी कॉलेज आएंगे शिक्षक

Wed, 26 Aug 2026 09:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 26 Aug 2026 09:40 AM IST
विज्ञापन
Teachers will now come to Saluni College in a dress code.
सलूणी (चंबा)। अब सलूणी कॉलेज में शिक्षक ड्रेस कोड के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे। राजकीय महाविद्यालय सलूणी प्रशासन ने शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए औपचारिक ड्रेस कोड लागू कर दिया है।
विज्ञापन

ड्रेस कोड के तहत पुरुष कर्मचारी औपचारिक शर्ट के साथ ट्राउजर या पेंट और उपयुक्त जूते या सैंडल पहन सकेंगे। महिला कर्मचारी साड़ी, औपचारिक सूट, सलवार-कुर्ता या चूड़ीदार-कुर्ता के साथ दुपट्टा पहन सकेंगी। औपचारिक ट्राउजर या पेंट और शर्ट भी मान्य होगी।
विज्ञापन

यह फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। महाविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार कर्मचारी नियमित ड्यूटी के अलावा आधिकारिक बैठकों, समारोहों और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में स्वच्छ, शालीन और औपचारिक वेशभूषा में उपस्थित होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसका उद्देश्य संस्थान में अनुशासन, गरिमा और पेशेवर माहौल को बढ़ावा देना है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि कपड़े स्वच्छ, मर्यादित और सादे और सौम्य रंगों के होने चाहिए। अत्यधिक अनौपचारिक या पार्टी वेशभूषा से बचना होगा।

प्राचार्य डॉ. मोहिंद्र सलारिया ने बताया कि कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किया गया है। सभी विभागाध्यक्षों और अनुभाग प्रभारियों को कर्मचारियों को निर्देशों से अवगत करवाने और इनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed