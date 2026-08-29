Chamba News: पंजीकरण दिखाओ, तभी मणिमहेश की राह पर जाओ

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तुन्नूहट्टी से हड़सर तक चार चेक पोस्ट सक्रिय, श्रद्धालुओं के पंजीकरण की होगी जांचदिन-रात तैनात रहेंगे जवान, पंजीकरण से प्रशासन के पास रहेगा यात्रियों का सटीक रिकॉर्डसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। अब मणिमहेश यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले श्रद्धालुओं को अपना पंजीकरण दिखाना होगा।इसके लिए पठानकोट-भरमौर हाईवे से लेकर यात्रा मार्ग तक तुन्नूहट्टी, लाहडू़, मैहला और हड़सर में चार पुलिस नाके स्थापित किए जा रहे हैं। इन नाकों पर बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण की जांच की जाएगी।पुलिस जवान चारों नाकों पर दिन-रात ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं से यात्रा से संबंधित जानकारी ली जाएगी और पंजीकरण की पुष्टि के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। पुलिस की इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उनकी आवाजाही का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना है।पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि प्रशासन ने इस बार बिना पंजीकरण मणिमहेश यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है। इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस नाके स्थापित किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि पंजीकरण होने से प्रशासन के पास मणिमहेश जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध रहेगी। किसी श्रद्धालु के लापता होने की स्थिति में पंजीकरण रिकॉर्ड के आधार पर उसकी तलाश करने में भी मदद मिलेगी। इससे यह भी पता लगाया जा सकेगा कि संबंधित श्रद्धालु कब यात्रा पर निकला था।एसपी ने बाहरी राज्यों से आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाएं और पुलिस व प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।