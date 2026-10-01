फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Surveillance stepped up regarding fires, poaching, and the exploitation of medicinal herbs in the Holi forests.

Chamba News: होली के जंगलों में आग, शिकार और जड़ी-बूटी के दोहन पर बढ़ाई निगरानी

Thu, 01 Oct 2026 10:17 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 01 Oct 2026 10:17 PM IST
विज्ञापन
Surveillance stepped up regarding fires, poaching, and the exploitation of medicinal herbs in the Holi forests.
वन विभाग की जनसूचना जारी, बाहरी लोगों और ठेकेदारों को जड़ी-बूटी एकत्र करने पर लगाई रोक
विज्ञापन

ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील, वन्यप्राणियों के शिकार को बताया गैर-जमानती अपराध
वन अग्नि सीजन को देखते हुए जंगल में आग लगाने पर भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई
दलीपा राम
होली (चंबा)। क्षेत्र के जंगलों में आग लगाने से लेकर वन्यप्राणियों के शिकार और जड़ी-बूटियों के अनधिकृत दोहन पर वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी त्रेहटा (होली) की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए जनसूचना जारी कर ग्रामीणों और पशुपालकों से वन संपदा की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की गई है।
विभाग ने आगामी अग्नि सीजन को देखते हुए वनों में किसी भी प्रकार की आग न लगाने की हिदायत दी है। जंगल में आग लगाते हुए पकड़े जाने पर भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों से अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी वन सुरक्षा से जुड़े नियमों के प्रति जागरूक करने को कहा गया है।
विज्ञापन

सर्दियों में वन्यप्राणियों के निचले क्षेत्रों की ओर आने की संभावना को देखते हुए अवैध शिकार पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यप्राणियों का शिकार गंभीर और गैर-जमानती अपराध है। पंचायत क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि या शिकार का प्रयास नजर आने पर तत्काल वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
स्थानीय हकदारों को ही जड़ी-बूटी की अनुमति
वर्ष 2026-27 के लिए होली और बाराभणछो ब्लॉक को जड़ी-बूटी लाइसेंस के लिए खोला गया है। निर्धारित नियमों के तहत केवल स्थानीय हक-बरतनदार ग्रामीण ही जड़ी-बूटियां एकत्र कर सकेंगे। विभाग ने बाहरी लोगों और ठेकेदारों को पंचायत क्षेत्र अथवा वन भूमि में अनधिकृत रूप से प्रवेश न देने की हिदायत दी है। ऐसे लोगों के जड़ी-बूटी एकत्र करते पाए जाने पर तुरंत विभाग को सूचना देने को कहा गया है। उधर, वन विभाग के आरओ जगदीश ने बताया कि इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed