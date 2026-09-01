Chamba News: अंडर-14 वॉलीबाल में सिंगाधार स्कूल ने जीती ट्रॉफी

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प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुंडला में किया गया, जिसमें जोन के 43 विद्यालयों के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया।मंगलवार को विजेता टीम के सिंगाधार स्कूल पहुंचने पर विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य ज्ञान सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए जलपान के लिए 1100 रुपये की राशि भेंट की।इस दौरान खिलाड़ियों और शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी) ओम प्रकाश को हार पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षक को बधाई देते हुए भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर शिक्षक अनिल राठौर, सुदेश कुमारी, कंचनवाला, चमन सिंह, रत्न चंद, धर्मेंद्र कुमार और रीधिमा सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।