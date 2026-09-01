Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 02 Sep 2026 10:27 AM IST
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शिक्षा - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंबा में प्रधानाचार्य प्रशिक्षुओं को उनके ट्रेड को लेकर विस्तार सुबह 10:30 बजे से जानकारी प्रदान करेंगे।
काउंसिलिंग - जिला रोजगार कार्यालय बालू में कॅरिअर काउंसिलिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी।
बैठक - तेलका यूथ क्लब के पदाधिकारी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों की संख्या बढ़ाने और अन्य मामलों के लिए सुबह 9 बजे से बैठक करेंगे।
अभ्यास - चंबा चौगान में खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर युवा हॉकी, फुटबाल का अभ्यास सुबह 8 बजे से करेंगे।
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काउंसिलिंग - जिला रोजगार कार्यालय बालू में कॅरिअर काउंसिलिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी।
बैठक - तेलका यूथ क्लब के पदाधिकारी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों की संख्या बढ़ाने और अन्य मामलों के लिए सुबह 9 बजे से बैठक करेंगे।
अभ्यास - चंबा चौगान में खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर युवा हॉकी, फुटबाल का अभ्यास सुबह 8 बजे से करेंगे।