Chamba News: सिटी में आज

विज्ञापन



काउंसिलिंग - जिला रोजगार कार्यालय बालू में कॅरिअर काउंसिलिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी।

बैठक - तेलका यूथ क्लब के पदाधिकारी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों की संख्या बढ़ाने और अन्य मामलों के लिए सुबह 9 बजे से बैठक करेंगे।

अभ्यास - चंबा चौगान में खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर युवा हॉकी, फुटबाल का अभ्यास सुबह 8 बजे से करेंगे।

शिक्षा - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंबा में प्रधानाचार्य प्रशिक्षुओं को उनके ट्रेड को लेकर विस्तार सुबह 10:30 बजे से जानकारी प्रदान करेंगे।