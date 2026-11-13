Chamba News: बर्फबारी से सचे जोत बंद, छह माह तक नहीं दौड़ेंगे वाहन

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प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, दिन में सफर करने और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाहसंवाद न्यूज एजेंसीपांगी (चंबा)। बर्फबारी के चलते सचे जोत मार्ग को आगामी छह माह के लिए वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। अब पांगी घाटी के लोगों को जिला मुख्यालय चंबा पहुंचने के लिए पधरी जोत या कुल्लू मार्ग से सफर करना होगा। सुरक्षा के मद्देनजर पधरी जोत पर भी शाम छह बजे के बाद वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।पांगी प्रशासन ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर टैक्सी और अन्य वाहन चालकों को दिन के समय ही पधरी जोत से गुजरने की सलाह दी है। कुल्लू मार्ग से यात्रा करने वालों को भी मौसम और सड़क की स्थिति का जायजा लेकर सफर करने को कहा गया है।उधर, आवासीय आयुक्त पांगी अमन दीम ने सर्दियों की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी विभागों को तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।