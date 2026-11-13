Chamba News: सिटी में आज

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ग्राम सभा... विकास खंड भरमौर और पांगी में 16 और 17 नवंबर को वहीं विकास खंड भटियात, चंबा, मैहला, सलूणी और तीसा में 16,17 और 18 नवंबर को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा।

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आज खास

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खेलकूद

ट्रायल : खेलो इंडिया सेंटर चमीणू में कबड्डी के ट्रायल सुबह 10 बजे से होंगे।

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धार्मिक

प्रभात फेरी : चंबा में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर धड़ोग और लोअर जुलाहकड़ी में सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी।

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पूजा-अर्चना : मुगला स्थित शनि देव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना सुबह 7 बजे की जाएगी।

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पेंशनर

हड़ताल : चंबा में उपायुक्त कार्यालय के गेट के पास पेंशनर सुबह 10 बजे हड़ताल पर बैठेंगे।

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मेडिकल कॉलेज चंबा

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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

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काम की बात