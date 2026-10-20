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Chamba News: भरमौर में आरएसएस ने निकाला पथ संचलन

Tue, 20 Oct 2026 10:28 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Tue, 20 Oct 2026 10:28 PM IST
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RSS held a route march in Bharmour
भरमौर (चंबा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से भरमौर में पथ संचलन किया गया। इससे पूर्व स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन कर विधिवत पूजा-अर्चना की।
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इसके बाद स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में भाग लिया। विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने अनुशासन और संगठनात्मक एकजुटता का परिचय दिया। शस्त्र पूजन के बाद निकाले गए पथ संचलन के माध्यम से संघ की परंपराओं और विचारधारा का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। संवाद
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