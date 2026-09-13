Chamba News: रोहित फौजी ने पीटी कैंथल को चित कर जीती बड़ी माली

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बड़ी माली के विजेता को 40 हजार और उपविजेता को 31 हजार रुपये का मिला पुरस्कारसंवाद न्यूज एजेंसीतेलका (चंबा)। तेलका में आयोजित महादंगल में रविवार को अखाड़ा पहलवानों के दमदार दांव-पेंच से गूंज उठा। हिमाचल, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से पहुंचे नामी पहलवानों ने जोरदार मुकाबलों से दर्शकों में खूब रोमांच भरा। दंगल देखने के लिए तेलका समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कुश्ती प्रेमी पहुंचे।महादंगल की सबसे बड़ी माली में रोहित फौजी और पीटी कैंथल के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे पर बढ़त बनाने के लिए खूब जोर आजमाइश की, लेकिन अंत में रोहित फौजी ने शानदार दांव लगाकर बाजी अपने नाम कर ली। बड़ी माली जीतने पर रोहित फौजी को 40 हजार रुपये और उपविजेता पीटी कैंथल को 31 हजार रुपये की इनामी राशि दी गई।दूसरी माली में रियासी के अनिल ने विकास कुमार को हराकर खिताब जीता। विजेता को 18 हजार और उपविजेता को 13 हजार रुपये दिए गए। तीसरी माली में जसौरगढ़ के मोहन ने कल्हेल के अनिश को शिकस्त दी। मोहन को 12 हजार और उपविजेता को नौ हजार रुपये का पुरस्कार मिला।दंगल में डोडा के निसार, पठानकोट के काका और रियासी के युद्धवीर समेत कई नामी पहलवानों ने भी अखाड़े में दमखम दिखाया। कुछ मुकाबलों में पहलवानों ने स्वयं हार स्वीकार की। महादंगल का शुभारंभ रविंद्र ठाकुर ने किया। मौड़ा पंचायत के उपप्रधान व्यास देव और सालवां पंचायत के उपप्रधान राजेश भी मौजूद रहे।इस मौके पर मेला कमेटी अध्यक्ष देशराज बसंत, पूर्व दंगल प्रभारी पवन राणा, सचिव महेंद्र सिंह, कुलदीप ठाकुर, संजीव कपूर, सुरेश कुमार, रमेश बबलू और महामंत्री चमरू राम समेत कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।