Chamba News: दशहरा पर राजपूत सभा करेगी पारंपरिक शस्त्र पूजन
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 30 Sep 2026 07:06 AM IST
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चंबा। राजपूत सभा चंबा की मासिक बैठक सपड़ी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसवंत ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी दशहरा पर्व पर पारंपरिक शस्त्र पूजन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसमें राजपूत समाज के सदस्य भाग लेंगे। महासचिव हरीश ठाकुर ने कहा कि समाज की एकता, संस्कृति और परंपराओं को मजबूत करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। बैठक में लोकेंद्र सिंह जंद्रोटिया, महेंद्र सिंह जंद्रोटिया, दिनेश सिंह बिजलवान, राज कुमार ठाकुर और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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