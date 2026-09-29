Chamba News: गड्ढों में गंदा पानी, राहगीरों और स्कूली बच्चों का गुजरना मुश्किल

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सड़क पर जगह-जगह पड़े गड्ढों में बारिश और निकासी का पानी जमा है। गंदे पानी से भरे गड्ढों से होकर पैदल गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है।ग्रामीण अमित कुमार, किशन चंद, राजीव कुमार, आरती देवी, मिनाक्षी देवी, अनीता देवी और सीमा देवी ने बताया कि कुछ माह पहले सड़क के कई हिस्सों में तारकोल डालकर गड्ढे भरे गए थे। हालांकि मरम्मत के कुछ समय बाद ही सड़क दोबारा उखड़ने लगी। इससे पैचवर्क की गुणवत्ता और उसके टिकाऊपन पर सवाल उठ रहे हैं।राहगीरों के अनुसार गड्ढों से वाहन गुजरने पर पानी के छींटे आसपास से गुजर रहे लोगों और स्कूली विद्यार्थियों पर पड़ते हैं। इससे स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को विशेष परेशानी झेलनी पड़ रही है।ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि मार्ग पर यातायात का दबाव रहता है, ऐसे में गड्ढों को जल्द भरना जरूरी है।सड़क पर पैचवर्क का कार्य शुरू करवा दिया गया है। चंबा-साहो मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों और गड्ढों को जल्द भरने का काम पूरा किया जाएगा। -कनव बड़ोत्रा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग