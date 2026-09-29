Chamba News: कबड्डी खेल में कौशल विकसित करने पर जोर
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 30 Sep 2026 07:08 AM IST
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चंबा। खेलो इंडिया सेंटर चमीणू में खिलाड़ियों को कबड्डी का नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोजाना अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों को खेल की तकनीक और बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कोच मोहम्मद रफी ने बताया कि मंगलवार को अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, फुर्ती, सहनशक्ति और खेल कौशल विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को टीम भावना और अनुशासन के साथ खेलने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नियमित अभ्यास से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध करवाना और उन्हें विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। संवाद
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