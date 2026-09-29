Chamba News: आयुष विभाग खर्च नहीं पाया केंद्र से मिला 35 लाख का फंड

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मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में यह मामला सामने आने पर लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने नाराजगी जताई।सांसद ने जिला आयुष अधिकारी से फंड खर्च न होने का कारण पूछा। इसके जवाब में अधिकारी ने बताया कि उन्होंने चंबा में हाल ही में ज्वाइन किया है, इसलिए इस संबंध में उन्हें अधिक जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट मार्च में मिला था, जिसके कारण धनराशि खर्च करने में दिक्कत आई होगी।सांसद ने निर्देश दिए कि केंद्र से संबंधित कोई समस्या है तो उसे उनके ध्यान में लाया जाए, ताकि उसका शीघ्र समाधान करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में लैप्स धनराशि का कॉलम शून्य नजर आना चाहिए, अन्यथा अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।उधर, उन्होंने उपायुक्त मुकेश रेपसवाल को बजट जारी होने में देरी और राशि खर्च न होने के कारणों की जांच के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि वह इस संबंध में केंद्रीय मंत्री से भी बात करेंगे।