Chamba News: पलकों पर बैठाए थाईलैंड में सोना जीत लौटे चुराह के राजेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 30 Aug 2026 10:18 PM IST
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जीरो पॉइंट पर फूलमालाओं से भव्य स्वागत, अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि पर गूंजे बधाई के स्वर
अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता है स्वर्ण पदक, जसौरगढ़ में भव्य स्वागत
संवाद न्यूज एजेंसी
चुराह (चंबा)। थाईलैंड में अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे चुराह के पावर लिफ्टर राजेश कुमार का रविवार को अपने गृह क्षेत्र जसौरगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ।
जसौरगढ़ जीरो पॉइंट पर बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने राजेश को फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। स्थानीय लोगों ने उन्हें पलकों पर बैठाकर अपने चैंपियन का सम्मान किया।
राजेश के चंबा पहुंचने पर शनिवार को भी लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। रविवार को गृह क्षेत्र में पहुंचते ही उनके स्वागत का सिलसिला और भव्य हो गया। कांग्रेस महासचिव यशवंत सिंह खन्ना सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जीरो पॉइंट पर मौजूद रहे।
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लोगों ने कहा कि राजेश ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुराह और हिमाचल का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है और युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।
राजेश कुमार ने मिले सम्मान के लिए क्षेत्रवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह स्वर्ण पदक केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि चुराह और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी गर्व का विषय है। उन्होंने भविष्य में भी देश और प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए और बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया।
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अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता है स्वर्ण पदक, जसौरगढ़ में भव्य स्वागत
संवाद न्यूज एजेंसी
चुराह (चंबा)। थाईलैंड में अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे चुराह के पावर लिफ्टर राजेश कुमार का रविवार को अपने गृह क्षेत्र जसौरगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ।
जसौरगढ़ जीरो पॉइंट पर बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने राजेश को फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। स्थानीय लोगों ने उन्हें पलकों पर बैठाकर अपने चैंपियन का सम्मान किया।
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राजेश के चंबा पहुंचने पर शनिवार को भी लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। रविवार को गृह क्षेत्र में पहुंचते ही उनके स्वागत का सिलसिला और भव्य हो गया। कांग्रेस महासचिव यशवंत सिंह खन्ना सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जीरो पॉइंट पर मौजूद रहे।
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लोगों ने कहा कि राजेश ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुराह और हिमाचल का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है और युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।
राजेश कुमार ने मिले सम्मान के लिए क्षेत्रवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह स्वर्ण पदक केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि चुराह और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी गर्व का विषय है। उन्होंने भविष्य में भी देश और प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए और बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया।