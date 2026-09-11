Chamba News: चुराह की 28 पंचायतों में सेब पौधरोपण की जांच तेज

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कागजों में दर्ज पौधरोपण और धरातल की हकीकत होगी आमने-सामने, जांच पूरी होने के बाद तय होगी आगामी कार्रवाईसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। चुराह विकास खंड की 28 पंचायतों में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान करवाए गए सेब पौधरोपण कार्यों की जांच अब तेज हो गई है।शुक्रवार को एडीसी चंबा अमित मेहरा ने संबंधित पंचायत सचिवों को रिकॉर्ड सहित तलब कर विकास कार्यों से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की। पंचायतवार रिकॉर्ड मंगवाकर उसमें दर्ज जानकारी का मिलान किया जा रहा है।जांच के दौरान सेब पौधरोपण के लिए चयनित स्थान, लाभार्थियों का विवरण, लगाए गए पौधों की संख्या, कार्य पर हुए खर्च और इससे जुड़े अन्य दस्तावेजों को देखा जा रहा है। पंचायत सचिवों को रोजाना अलग-अलग पंचायतों का रिकॉर्ड लेकर बुलाया जा रहा है। दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों के आधार पर पौधरोपण कार्यों की स्थिति को समझने के साथ रिकॉर्ड की आपसी संगति भी जांची जा रही है।शुक्रवार को भी एडीसी अमित मेहरा ने पंचायत सचिवों से रिकॉर्ड लेकर मामले से संबंधित जानकारी हासिल की। दस्तावेजों की जांच के बाद अब मौके पर जाकर पौधरोपण कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने की तैयारी है। इससे रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी और धरातल पर किए गए कार्यों का मिलान किया जाएगा।मामले की विस्तृत जांच के लिए अगले सप्ताह संयुक्त टीम दोबारा चुराह पहुंचेगी। टीम विभिन्न पंचायतों में जाकर सेब पौधरोपण कार्यों का मौके पर निरीक्षण करेगी और वहां की स्थिति को संबंधित रिकॉर्ड से मिलाएगी। जांच के दौरान कार्यों की वास्तविक स्थिति, रिकॉर्ड में दर्ज विवरण और मौके के तथ्यों को सामने रखा जाएगा।जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की दिशा तय होगी।एडीसी चंबा अमित मेहरा ने बताया कि चुराह विकास खंड की 28 पंचायतों में वित्त वर्ष 2022-23 में करवाए गए सेब पौधरोपण कार्यों की जांच की जा रही है। पंचायत सचिवों को रिकॉर्ड सहित बुलाकर दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। अगले सप्ताह संयुक्त टीम चुराह पहुंचकर मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी।