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Chamba News: घियारी पुल और आसपास कल बिजली रहेगी बंद

Thu, 15 Oct 2026 02:07 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:07 AM IST
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Power supply to remain suspended at Ghiyari Bridge and surrounding areas tomorrow.
योल (कांगड़ा)। विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के तहत 11 केवी योल फीडर में शुक्रवार को रिकंडक्टिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 16 अक्तूबर को योल के घियारी पुल, गौतम गली, रसां, लेहसर, बनोरडू और आसपास के क्षेत्रों में सुबह साढ़े नौ से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। यह जानकारी विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता संतोष कुमार ने दी। संवाद
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