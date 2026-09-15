Chamba News: श्रद्धालु का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा शव

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बता दें कि मणिमहेश यात्रा पर अन्य श्रद्धालुओं संग ओम प्रकार भी जत्थे के साथ यात्रा पर निकले थे। कुरांह स्थित लंगर में भोजन करने के लिए रुके थे। इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और वह बेसुध होकर गिर पड़े। साथियों ने उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को परिजन चंबा पहुंचे। उनकी मौजूदगी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस अधीक्षक चंबा विजय सकलानी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

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चंबा। पालमपुर के मृतक आईमा निवासी ओम प्रकाश पुत्र विधु राम भद्रवाह के परिजनों के चंबा पहुंचने पर पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। परिजन उनकी पार्थिव देह लेकर अपने गांव रवाना हो गए।