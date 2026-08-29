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Chamba News: नेगी राम हत्या का खुलासा करेगा गिरफ्तार महिला का पॉलीग्राफ टेस्ट

Sat, 29 Aug 2026 10:19 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 29 Aug 2026 10:19 PM IST
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Polygraph test for arrested woman to help solve Negi Ram murder case.
घटनास्थल पर मिले बिना सिम वाले फोन से जुड़े मिले थे उसके तार
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पुलिस की पूछताछ में नहीं कर रही खुलासा, अब करवाया जाएगा यह टेस्ट
हत्या से जुड़े इस मामले में महिला हो सकती है मुख्य कड़ी : सकलानी
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। चुराह के जुकयानी में ढाबा संचालक नेगी राम हत्याकांड से पालीग्राफ टेस्ट पर्दा उठा सकता है। पुलिस इस मामले में गिरफ्तार महिला का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है।
इसके लिए अदालत से भी अनुमति ली जाएगी। घटनास्थल पर जो बिना सिम वाला मोबाइल फोन पुलिस को मिला था, उसके कनेक्शन महिला से जुड़े हुए मिले। इसके चलते पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। जब महिला से पूछताछ की गई तो वह कोई जवाब देने के बजाय मौन बैठी रही। हत्या के मामले को सुलझाने में महिला की चुप्पी टूटना केस के रुख पलट सकता है। अब तक पुलिस इस मामले में तीन आरोपियों को अपनी हिरासत में ले चुकी है। इनमें यह महिला भी शामिल है। इस महिला को मुख्य कड़ी माना जा रहा है लेकिन महिला पुलिस के सामने हत्या का राज नहीं खोल रही है।
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पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि जिस दिन यह हत्या हुई, उस रात को भारी बारिश हुई। घटनास्थल से मृतक के खून सहित अन्य कई जरूरी साक्ष्य पानी में मिट गए। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच करते हुए कई अहम साक्ष्य जुटाए। मृतक के सिर पर तेजधार हथियार से वार किया गया है। इस केस का खुलासा गिरफ्तार महिला कर सकती है। यही वजह है कि अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस केस की गुत्थी सुलझाने के काफी करीब पहुंच चुकी है।
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